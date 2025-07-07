Новости

Туризм 2025, последние новости
Новый мурал появился на маршруте Еланцы-Ольхон
Зарубежные поездки могут обложить сбором
Экскурсоводов и гидов обложат новыми штрафами
Все материалы сюжета

Банк Уралсиб предлагает вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой

Банк Уралсиб расширил линейку доходных продуктов с плавающей ставкой, запустив новый срочный вклад «Ключевой Плюс».

Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу составляет 19,30 – 21,35% годовых. При изменении размера ключевой ставки процентная ставка по договору вклада изменяется с даты изменения ключевой ставки, новая ставка применяется ко вкладу с даты ее изменения. При этом за предыдущие периоды процентная ставка не пересчитывается. Вкладчик может выбрать способ выплаты процентов – их перечисление на отдельный счет или капитализация (присоединение к сумме вклада).

Вклад можно открыть в рамках действующих пакетов услуг «Premium» и «Private» – в офисе банка или в онлайн-банке на сумму от 2 млн рублей до 1 млрд рублей включительно. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.  Пополнение и расходование средств вклада, а также его продление не предусмотрено. Начисление процентов по вкладу производится на фактический ежедневный остаток с ежемесячной выплатой на отдельный счет. При досрочном востребовании вклада начисление процентов по вкладу производится по ставке 0,01% годовых. 

Также в Банк Уралсиб действует еще один вклад с плавающей ставкой – «Комфорт Плюс», с аналогичными сроками размещения. При текущей величине ключевой ставки ЦБ РФ доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 18,40 – 20,28% годовых, в зависимости от пакета услуг, суммы и срока вклада и способа начисления процентов.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvLiFcc

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Большие военные расходы являются причиной инфляции в России
Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку
Набиуллина предупредила о грядущих «неспокойных временах»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес