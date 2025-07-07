Новый статор генератора установили на ТЭЦ-10 Байкальской энергетической компании

Операцию по установке статора турбогенератора №7 успешно провели сотрудники ТЭЦ-10 Байкальской энергетической компании (входит в Эн+). Замена осуществлена в рамках правительственной программы модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций «Конкурентного отбора мощности на модернизацию» (КОММод).

Устройство весом 155 тонн команда специалистов перевезла и разметила на специальную площадку в течение 2 часов. Из-за большого веса и габаритов подъем и передвижение статора одномоментно вели две крановые установки. Такие действия потребовали безупречной синхронности каждого действия и максимальной осторожности при транспортировке груза.

– Качественно проведенная работа в очередной раз подчеркивает профессионализм сотрудников станции и генерального подрядчика БЭК-ремонт, их высокую квалификацию и богатый опыт. Будущий запуск турбоагрегата – значимый вклад в повышение стабильности работы всей энергосистемы Сибири. За последние несколько лет мы проводим замену уже третьего генератора из восьми существующих на предприятии, – Юрий Матлашевский, исполняющий обязанности директора ТЭЦ-10.

Подготовительный этап занял около 5 месяцев. За это время работники демонтировали устройство, которое проработало с момента запуска станции – свыше 60 лет. В соответствии с проектом смонтирована площадка для монтажа нового генератора, выставлены фундаментные плиты. Все действия требовали от каждого члена команды ювелирной точности. От того, насколько точно он будет зафиксирован, зависит работа всей турбинной установки. Отклонение по, так называемому, «воздушному зазору» между ротором и статором генератора не допускается более 0,8 мм в любую сторону.

– Новый генератор будет выдавать до 150 МВт мощности. С точки зрения надежности он значительно превосходит своего предшественника. Благодаря этому, необходимость в ремонтных работах на ТЭЦ-10, являющейся самой крупной станцией по мощности в регионе (1,1 МВт), будет сведена к минимуму. Наш следующий этап – пусконаладочные работы. Полностью запустить новый турбоагрегат планируем до начала отопительного сезона, – Алексей Батухтин, заместитель главного инженера ТЭЦ-10.

Напомним, что по программе КОММод ООО «БЭК» реализует 11 проектов по модернизации угольных ТЭЦ в Иркутске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, а также Усть-Илимске.