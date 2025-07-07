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Зарубежные поездки могут обложить сбором
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Зарубежные поездки могут обложить сбором

Госдума рассматривает возможность введения специального сбора на путевки за границу для юридических лиц. По замыслу авторов инициативы, эти средства помогут развивать внутренний туризм, особенно в экологически уязвимых регионах.

«Если добавочная стоимость каждой путевки будет 200–300 рублей, то на нужды отрасли можно будет отчислять 5–7 млрд рублей ежегодно», – заявил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в интервью изданию «Абзац».

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Предполагается, что сбор будут платить туроператоры, а не сами туристы. Основными получателями средств могут стать Байкал, Алтай и Карелия, где особенно остро стоит вопрос экологической нагрузки.

Напомним, что за прошлый летний сезон, в течение июня – августа 2024 года, Иркутскую область посетили около 800 тыс. человек – на 20% больше, чем за тот же период 2023-го. Общий турпоток за 2024 год составил 2 млн человек. В этом году популярность направления может снизиться из-за атаки дронов. Она оказалась первой в Сибири и начала отпугивать иностранцев – некоторые из них стали отменять туры на Байкал, беспокоясь о собственной безопасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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