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Иркутск станет стартовой точкой ралли «Шелковый путь»

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В пятницу, 12 июля, в центре Иркутска состоится старт XV юбилейного ралли «Шелковый путь». Участникам из 15 стран предстоит преодолеть 5000 км по маршруту Россия-Монголия-Россия.

«На несколько дней Иркутск станет столицей мирового автоспорта. В гонке участвуют легендарные команды «КАМАЗ-мастер», «МАЗ-СПОРТавто» и другие», – сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

Соревнования пройдут в 11 этапов, включая два марафонских. Впервые в истории маршрут проложен через Байкальск и Бурятию перед переходом в Монголию. Финиш запланирован 22 июля в Горно-Алтайске.

Напомним, что в связи с проведением заезда перекроют центральную часть Иркутска. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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