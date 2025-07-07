Иркутск станет стартовой точкой ралли «Шелковый путь»

В пятницу, 12 июля, в центре Иркутска состоится старт XV юбилейного ралли «Шелковый путь». Участникам из 15 стран предстоит преодолеть 5000 км по маршруту Россия-Монголия-Россия.

«На несколько дней Иркутск станет столицей мирового автоспорта. В гонке участвуют легендарные команды «КАМАЗ-мастер», «МАЗ-СПОРТавто» и другие», – сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

Соревнования пройдут в 11 этапов, включая два марафонских. Впервые в истории маршрут проложен через Байкальск и Бурятию перед переходом в Монголию. Финиш запланирован 22 июля в Горно-Алтайске.

Напомним, что в связи с проведением заезда перекроют центральную часть Иркутска. Водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.