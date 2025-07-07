Облигации взлетели, а акции топчутся на месте. Почему?

Рынок российских акций топчется на месте, около уровня 2 800 пунктов по индексу биржи. А вот в облигациях активность по-прежнему повышенная. Индекс RGBI, который рассчитывается на основе ОФЗ, уже превысил 115 пунктов и приближается к отметке 116.

«Рост с прошлого заседания ЦБ, на котором было первое снижение ставки с 21 до 20% больше, чем 3%. С начала года больше восьми. Для облигаций это очень много, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов. – 115-116 пунктов –- это уровни конца марта прошлого года. Тогда ставка была 16%. Соответственно, участники рынка уже ждут снижения ставки до этого уровня».

О снижении ключевой ставки на рынке сейчас много разговоров. Например, глава Сбера Герман Греф на финансовом конгрессе Банка России тоже высказался за смягчение денежно-кредитной политики. Он считает, что снижение ставки на июльском заседании ЦБ всего на 1-2 процентных пункта недостаточно для экономики.

«Я считаю, что окно возможностей на облигационном рынке постепенно начинает закрываться. Поэтому, если вы думали о том, чтобы сформировать свои позиции, самое время вернуться к этому вопросу», - резюмирует эксперт БКС.