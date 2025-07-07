Сотрудники ИНК вошли в число лучших инженеров химического анализа России

Сотрудники Иркутской нефтяной компании (ИНК) вошли в число победителей во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший лаборант (инженер) химического анализа – 2025».

Оксана Гамзикова, начальник химико-аналитической лаборатории ИНК победила в номинации «Начальник (инженер) химической лаборатории по анализу нефти и нефтепродуктов». Победителем в номинации «Лаборанты по анализу нефти и нефтепродуктов» стала Софья Попова, специалист отдела научно-исследовательской работы ИНК. Наталья Чиркина, инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов ИНК, заняла второе место в номинации «Начальник (инженер) химической лаборатории по анализу нефти и нефтепродуктов».

В конкурсе принял участие 31 специалист ведущих предприятий страны. Участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, выполнив комплекс теоретических и практических заданий на четырех этапах конкурса. Практическая часть была максимально приближена к реальным условиям работы специалистов химических лабораторий.

Конкурс профессионального мастерства прошел в городе Светлогорске. Организаторами выступили Корпоративный электроэнергетический университет (Санкт-Петербург) и научно-исследовательская лаборатория АО «Техническая инспекция ЕЭС» (Москва).

В ИНК реализуются различные образовательные проекты, направленные на личностный и профессиональный рост. В частности, в компании действует школа инженеров. Программа рассчитана на полтора-два года и предусматривает восемь направлений обучения.