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Девелоперы Иркутска продолжают активно закладывать новые объекты вопреки кризису

Судя по статистике, отмена массовой льготной ипотеки пока существенно не снизила темпы и объемы строительства в Иркутске. Девелоперы, работающие в областном центре, закладывают новые объекты.

Как сообщили SIA.RU в администрации Иркутска, количество разрешений на строительство  многоквартирных жилых домов в последние три года оставалось примерно на одном уровне. Так, в 2022 году было выдано 18 разрешений на строительство (РНС), в 2023 году – 17, в 2024 году – 19,  а за истекший период 2025 года – уже 12.

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Всего, по данным Дом.РФ, в Иркутске действуют 43 разрешения на жилое строительство - столько же, сколько в прошлом году. 

Не наблюдалось явного спада и в объемах ввода МКД. По данным комитета по градостроительной политики администрации Иркутска, в 2022 году в областном центре было сдано в эксплуатацию 253,9 тыс. кв. м; в 2023 – 305,9 тыс. кв. м; в 2024 – 302,5 тыс. кв. м.

Однако отношение распроданности возводимого жилья к его стройготовности – ключевой показатель сбалансированности рынка жилищного строительства – в Иркутской области снижается. По данным Дом.РФ на май этого года, она составила 65%. Год назад она составляла 77%. Отметим, что по оценке ДОМ.РФ, нормальным уровнем считается соотношение в границах 70–80%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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