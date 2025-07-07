Выпускников без опыта на работу берут 73% компаний Иркутска

Согласно исследованию SuperJob, большинство компаний в Иркутске открыты для сотрудничества с выпускниками. 73% предприятий готовы принять на работу молодых специалистов с высшим образованием, 66% – выпускников колледжей.

«Крупные предприятия особенно активно нанимают молодежь – 80% компаний с численностью более 1000 человек открыты для выпускников», – отмечают аналитики.

Наибольшие возможности для трудоустройства выпускники вузов находят в сфере продаж, финансов и производства. Выпускники колледжей чаще устраиваются на должности квалифицированных рабочих и продавцов.

Ранее стало известно, что до 2030 года строительной отрасли России потребуется почти 789 тыс. человек. Несмотря на дефицит кадров, эксперты считают, что ситуация не критична. В настоящее время в строительной сфере занято около 6,8 млн человек.