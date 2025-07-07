Новости

Туризм 2025, последние новости
Новый мурал появился на маршруте Еланцы-Ольхон
Зарубежные поездки могут обложить сбором
Экскурсоводов и гидов обложат новыми штрафами
Все материалы сюжета

Бизнес ждет снижения ключевой ставки до 18%

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прогнозирует снижение ключевой ставки Центробанком сразу на 2 процентных пункта – с 20% до 18% на ближайшем заседании 25 июля. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

«Ждем 18%. Смысла снижать по одному процентному пункту никакого нет. Либо надо рискнуть и посмотреть, как это повлияет на деловую активность», – заявил президент РСПП Александр Шохин на выставке «Иннопром-2025».

Ранее стало известно, что ЦБ может значительно снизить ключевую ставку в июле. Регулятор рассматривает возможность снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт на заседании в июле, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Ключевая ставка
Греф призвал решительнее снижать ключевую ставку
Экономисты прогнозируют резкое снижение ключевой ставки в июле: возможные сценарии
Аксаков: ключевая ставка может снизиться до 13-15% к концу года
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес