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Иркутск занял 36 место в России по зарплатам в отраслях

Иркутск оказался на 36 позиции в общероссийском рейтинге уровня зарплат по отраслям. Согласно данным РИА Новости, научные работники и специалисты в сфере профессиональной и научной деятельности в городе получают в среднем 117 тыс. рублей в месяц.

Среди городов Сибири и Дальнего Востока Иркутск уступил Новосибирску (17-е место, IT-сектор, 148 тыс. рублей) и Красноярску (31-е место, профессиональная и научная деятельность, 119 тыс. рублей). При этом город опередил Улан-Удэ (64-е место, транспорт и хранение, 92 тыс. рублей).

Лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск, где работники добывающей отрасли зарабатывают 445 тыс. рублей. Второе место заняла Москва с зарплатами в банковском и финансовом секторе – 293 тыс. рублей, а третье – Анадырь, где строители получают 282 тыс. рублей. На последних строчках Грозный, Черкесск, Магас, Владикавказ и Элиста с зарплатами от 63 до 54 тыс. рублей в госслужбе и энергетике.

«Внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах между разными отраслями. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 33%. При этом в ряде городов разница намного выше», – комментируют результаты эксперты.

Ранее Иркутская область заняла 43 место в России по благосостоянию населения. На одну зарплату жители региона могут себе позволить почти два фиксированных набора товаров и услуг.

Место

Город

Отрасль

Зарплата в тыс. руб.

1

Южно-Сахалинск

Добывающая отрасль

445

2

Москва

Банки и финансовые услуги

293

3

Анадырь

Строительство

282

4

Красногорск

IT и связь

248

5

Череповец

Профессиональная и научная деятельность

229

 

17

Новосибирск

IT и связь

148

31

Красноярск

Профессиональная и научная деятельность

119

36

Иркутск

Профессиональная и научная деятельность

117

64

Улан-Удэ

Транспортировка и хранение

92

 

96

Грозный

Госслужба

63

97

Черкесск

Госслужба

63

98

Магас

Госслужба

61

99

Владикавказ

Энергетика

57

100

Элиста

Госслужба

54

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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