Иркутск занял 36 место в России по зарплатам в отраслях

Иркутск оказался на 36 позиции в общероссийском рейтинге уровня зарплат по отраслям. Согласно данным РИА Новости, научные работники и специалисты в сфере профессиональной и научной деятельности в городе получают в среднем 117 тыс. рублей в месяц.
Среди городов Сибири и Дальнего Востока Иркутск уступил Новосибирску (17-е место, IT-сектор, 148 тыс. рублей) и Красноярску (31-е место, профессиональная и научная деятельность, 119 тыс. рублей). При этом город опередил Улан-Удэ (64-е место, транспорт и хранение, 92 тыс. рублей).
Лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск, где работники добывающей отрасли зарабатывают 445 тыс. рублей. Второе место заняла Москва с зарплатами в банковском и финансовом секторе – 293 тыс. рублей, а третье – Анадырь, где строители получают 282 тыс. рублей. На последних строчках Грозный, Черкесск, Магас, Владикавказ и Элиста с зарплатами от 63 до 54 тыс. рублей в госслужбе и энергетике.
«Внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах между разными отраслями. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 33%. При этом в ряде городов разница намного выше», – комментируют результаты эксперты.
Ранее Иркутская область заняла 43 место в России по благосостоянию населения. На одну зарплату жители региона могут себе позволить почти два фиксированных набора товаров и услуг.
|
Место
|
Город
|
Отрасль
|
Зарплата в тыс. руб.
|
1
|
Южно-Сахалинск
|
Добывающая отрасль
|
445
|
2
|
Москва
|
Банки и финансовые услуги
|
293
|
3
|
Анадырь
|
Строительство
|
282
|
4
|
Красногорск
|
IT и связь
|
248
|
5
|
Череповец
|
Профессиональная и научная деятельность
|
229
|
17
|
Новосибирск
|
IT и связь
|
148
|
31
|
Красноярск
|
Профессиональная и научная деятельность
|
119
|
36
|
Иркутск
|
Профессиональная и научная деятельность
|
117
|
64
|
Улан-Удэ
|
Транспортировка и хранение
|
92
|
96
|
Грозный
|
Госслужба
|
63
|
97
|
Черкесск
|
Госслужба
|
63
|
98
|
Магас
|
Госслужба
|
61
|
99
|
Владикавказ
|
Энергетика
|
57
|
100
|
Элиста
|
Госслужба
|
54