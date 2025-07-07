Иркутск занял 36 место в России по зарплатам в отраслях

Иркутск оказался на 36 позиции в общероссийском рейтинге уровня зарплат по отраслям. Согласно данным РИА Новости, научные работники и специалисты в сфере профессиональной и научной деятельности в городе получают в среднем 117 тыс. рублей в месяц.

Среди городов Сибири и Дальнего Востока Иркутск уступил Новосибирску (17-е место, IT-сектор, 148 тыс. рублей) и Красноярску (31-е место, профессиональная и научная деятельность, 119 тыс. рублей). При этом город опередил Улан-Удэ (64-е место, транспорт и хранение, 92 тыс. рублей).

Лидером рейтинга стал Южно-Сахалинск, где работники добывающей отрасли зарабатывают 445 тыс. рублей. Второе место заняла Москва с зарплатами в банковском и финансовом секторе – 293 тыс. рублей, а третье – Анадырь, где строители получают 282 тыс. рублей. На последних строчках Грозный, Черкесск, Магас, Владикавказ и Элиста с зарплатами от 63 до 54 тыс. рублей в госслужбе и энергетике.

«Внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах между разными отраслями. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 33%. При этом в ряде городов разница намного выше», – комментируют результаты эксперты.

Ранее Иркутская область заняла 43 место в России по благосостоянию населения. На одну зарплату жители региона могут себе позволить почти два фиксированных набора товаров и услуг.

Место Город Отрасль Зарплата в тыс. руб. 1 Южно-Сахалинск Добывающая отрасль 445 2 Москва Банки и финансовые услуги 293 3 Анадырь Строительство 282 4 Красногорск IT и связь 248 5 Череповец Профессиональная и научная деятельность 229

17 Новосибирск IT и связь 148 31 Красноярск Профессиональная и научная деятельность 119 36 Иркутск Профессиональная и научная деятельность 117 64 Улан-Удэ Транспортировка и хранение 92