Блогершу из Иркутска, оскорбившую участников СВО, арестовали на пять суток

Напомним, что в День России Махмутова записала ролик, в котором раскритиковала праздник и российских военнослужащих. Общественность резко отреагировала на публикацию. Правоохранители доставили бывшую бортпроводницу с судимостью в отдел полиции.

Во время проверки у одного из сотрудников возникли основания полагать, что женщина находится в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие в ее организме фенобарбитала. Назначения на препарат у нее не было.

«В суде были также исследованы письменные объяснения матери подсудимой и бывшего супруга, согласно которым женщина употребляет в больших количествах свободно отпускающийся препарат от сердца без назначения врача», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Иркутской области.

Блогер вину не признала, заявив, что принимала только разрешенные успокоительные средства. Однако суд назначил ей наказание в соответствии с ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ – употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Санкции по статье предусматривают пять суток ареста.

Ранее в интернете появилась информация о том, что правонарушительницу отправили на лечение в психоневрологический диспансер. В МВД сообщения опровергли: учреждение она покинула накануне.