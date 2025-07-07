Пассажиропоток аэропорта Усть-Илимска вырос в два раза

Аэропорт Усть-Илимска демонстрирует рекордный рост пассажиропотока – с 400 до 800 человек в месяц. Власти Иркутской области разрабатывают программу модернизации авиаузла для приема более вместительных самолетов.

«Развитие аэропорта – важный шаг для улучшения транспортной доступности северных территорий. Уже подготовлена дорожная карта модернизации», – заявил министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов.

Планируется оснастить аэродром современной радиомаячной системой и светосигнальным оборудованием. Рассматривается возможность запуска рейсов в Красноярск, Новосибирск и Омск.

Напомним, что за прошлый летний сезон, в течение июня – августа 2024 года, Иркутскую область посетили около 800 тыс. человек – на 20% больше, чем за тот же период 2023-го. Общий турпоток за 2024 год составил 2 млн человек.