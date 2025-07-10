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Дальневосточный банк попал в ТОП лучших предложений по кредитам наличными в июне 2025 года

Дальневосточный банк вошел в ТОП рейтинга кредитов наличными в июне 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

При составлении рейтинга ключевыми критериями являлись величина процентной ставки, полная стоимость кредита, срок и сумма кредитования, размер ежемесячных платежей и другие. В рейтинг вошли предложения крупнейших банков по размеру розничного кредитного портфеля.  

Кредит наличными Дальневосточного банка можно использовать на любые цели: покупку техники, обучение, ремонт, путешествия и многое другое. С услугой «Назначь свою ставку» можно снизить ставку по кредиту на 6, 8 или 10 процентных пунктов. Рассчитать условия и оформить заявку на потребительский кредит можно на сайте Дальневосточного банка.

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxvSrddr

/ Сибирское Информационное Агентство /
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