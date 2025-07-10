Дальневосточный банк — лидер по приросту вкладов физлиц в мае 2025 года

Дальневосточный банк вошел в ТОП банков по приросту объема привлеченных средств физических лиц в мае 2025 года, сообщает сервис Brobank.ru.

В рейтинг вошли банки, максимально нарастившие портфель вкладов и укрепившие свои позиции на рынке срочных депозитов населения.

Сегодня Дальневосточный банк предлагает вклады с привлекательными ставками до 18,5% годовых. По накопительному счету максимальная ставка – 20% годовых.

Рассчитать сумму сбережений по вкладам можно на сайте Дальневосточного банка, открыть вклад – онлайн в интернет-офисе или мобильном приложении, а также в любом отделении банка.