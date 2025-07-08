Трамп обещает больше оружия Украине: новые планы США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении увеличить поставки оружия Украине, подчеркнув, что речь идет прежде всего об оборонительных средствах. Это заявление было сделано на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которую транслировало агентство Associated Press, сообщает РБК.

При этом в начале июля стало известно, что США отложили поставки ряда вооружений для Украины, включая перехватчики Patriot, ракеты Hellfire, Stinger и AIM, а также 155-мм осколочно-фугасные снаряды и высокоточные ракеты GMLRS. Часть вооружений уже находится в Европе, но передача была задержана.

Задержка затрагивает десятки ракет-перехватчиков Patriot, тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более ста ракет Hellfire и более 250 высокоточных ракет GMLRS, а также десятки ракет Stinger и AIM и гранатометы. Это помощь была обещана бывшим президентом Джо Байденом, и задержка может продлиться до завершения оценки Пентагона.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли объяснила, что решение о задержке было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки.

Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО отметил, что США ищут ракеты для систем ПВО Patriot, чтобы отправить их на Украину, но они также необходимы самим США. Украина неоднократно просила о дополнительных средствах ПВО, с целью защиты городов от воздушных атак, как заявляли президент Владимир Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Российские власти требуют от западных стран прекратить поставки вооружений Украине, считая это ключевым условием для предотвращения эскалации конфликта.