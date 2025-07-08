В Иркутске вновь арестовали блогера, оскорбившую участников СВО: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: блогершу из Иркутска снова арестовали – на этот раз за употребление психотропных веществ, покончил с собой бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт, колоссальные задержки авиарейсов обрушили акции перевозчиков. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Покончил с собой бывший министр транспорта РФ

В подмосковном Одинцово найдено тело бывшего министра транспорта России и губернатора Курской области Романа Старовойта. Смерть, предположительно, наступила от огнестрельного ранения, нанесенного из наградного пистолета Glock. По предварительным данным, гибель чиновника могла быть связана не столько с отставкой с поста министра, сколько с расследованием МВД взяток и хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Старовойт мог стать одним из основных фигурантов этого дела. Об этом пишет издание «Коммерсантъ»

Блогершу из Иркутска снова арестовали

Блогершу, оскорбившую участников СВО, арестовали на пять суток за употребление психотропных веществ без назначения врача. В крови женщины нашли фенобарбитал. Вину обвиняемая не признала, настаивая на том, что пользовалась только разрешенными успокоительными средствами.

Транспортный коллапс обрушил акции авиакомпаний

Акции российских авиакомпаний упали больше чем на 2% на фоне массовых задержек и отмен рейсов в аэропортах, следует из данных Московской биржи. По данным Росавиации, с 5 июля было отменено почти пятьсот, задержано почти 2 тыс. рейсов в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах.

Мурашко поддержал строительство стационара Иркутской областной детской клинической больницы

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Иркутскую область. Глава министерства поддержал планы по строительству здания стационара Иркутской областной детской клинической больницы.

«Проект действительно амбициозный, масштабный. И тем важнее для нас поддержка федерального центра. Особенно Михаил Альбертович отметил внедрение новейших технологий в сфере медпомощи нашим детям», – комментирует итоги встречи губернатор Игорь Кобзев.

День семьи, любви и верности

В иркутском спортпарке «Поляна» пройдет фестиваль «Семья – наше будущее» 8 июля с 17:00 до 20:30. Состоится лекторий «Сила в семье», где нейропсихолог Олеся Бучнева расскажет о том, как избежать эмоционального выгорания родителям, акушер-гинеколог Анна Томилова – почему осознанное материнство – это залог будущего. На площадке фестиваля также пройдут мастер-классы по рисованию, изготовлению поделок и творческих аксессуаров. Для детей будут работать игровые станции и аниматоры, а профессиональные фотографы сделают снимки для всех желающих.