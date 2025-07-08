Иркутск в числе лидеров по зарплатным ожиданиям в стране

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их зарплатные ожидания. Исследование показало, что желаемая зарплата почти в полтора раза превышает средние зарплаты в стране. В среднем россияне рассчитывают на зарплату в 146 000 рублей, а медианное значение составляет 110 000 рублей в месяц. Эти показатели выросли на 16% по сравнению с прошлым годом, сообщает газета "Ведомости".

В апреле 2025 года средняя начисленная заработная плата в России составила 97 375 рублей, увеличившись на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным сервиса hh.ru, медиана предлагаемых зарплат в июне 2025 года была 75 500 рублей, что на 9 000 рублей больше, чем годом ранее. Соискатели ожидают в среднем 75 800 рублей.

Наибольшие зарплатные ожидания были зафиксированы в Махачкале (213 000 рублей), Хабаровске (188 000 рублей), Москве (185 000 рублей), Иркутске (175 000 рублей) и Санкт-Петербурге (166 000 рублей). Опрос проводился в городах с населением более 500 000 человек, учитывая данные о численности населения, уровне безработицы и промышленном развитии.

Рост ожиданий может быть вызван инфляцией, повышением цен и несоответствием дохода уровню нагрузки.

Автор исследования, декан факультета социологии и политологии Финансового университета Александр Шатилов считает, не во всех городах оценка желаемых зарплат реалистична – например, в Махачкале они кажутся завышенными. В то же время в крупных мегаполисах, таких как Москва и Санкт-Петербург, ожидания соответствуют высокой стоимости жизни, добавляет Шатилов. Он отмечает, что в таких городах, как Хабаровск и Иркутск, рост ожиданий мог быть связан с подъемом экономики регионов, в том числе за счет низкой безработицы и роста доходов от контрактной службы на СВО и развития военно-промышленного комплекса.

Напомним, самые высокие зарплаты в Иркутской области в 2025 году, по данным hh.ru, предлагают предприятия, занятые добычей полезных ископаемых — в среднем 171,4 тысячи рублей. Второе место занимает металлургическая отрасль и металлообработка с медианной заработной платой 150,9 тысяч рублей. Средний уровень оплаты труда в регионе составляет около 70 тысяч рублей. Хороший заработок также предоставляют энергетические компании (138,3 тыс.), строительные организации (134,2 тыс.), транспортные и логистические фирмы (112 тыс.), нефтегазовые предприятия (99,3 тыс.), производители промышленного оборудования (99 тыс.) и тяжелое машиностроение (90,1 тыс.).