Отпускной сезон и дорогая ипотека: почему падают цены на жилье в мегаполисах?

Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дешеветь, что связано не только с дорогой ипотекой, но и с началом отпускного сезона, сообщает газета "Ведомости".

В июне 2025 года средняя стоимость 1 кв. м в готовых домах в городах-миллионниках составила 179 990 рублей, по данным группы «Плюс», управляющей риэлторским направлением девелопера «Самолет» «Самолет плюс». Это означает, что квартиры на вторичном рынке подешевели на 1,2% по сравнению с маем. Компания «Этажи» также отмечает снижение цен, указав, что средняя стоимость продажи квартир в мегаполисах за последний месяц сократилась на 0,8% до 147 850 рублей.

Собеседники «Ведомостей» подтверждают, что цены на готовое жилье вновь пошли вниз. В последний раз стоимость таких квартир в сделках корректировалась в апреле, когда они подешевели на 0,2%, хотя в предыдущие месяцы дорожали. Без учета Москвы и Санкт-Петербурга цены сделок падают третий месяц подряд, снизившись за этот период на 2,8% до 121 250 рублей за 1 кв. м.

При этом вторичный рынок недвижимости в сибирских городах показывает разнонаправленную динамику. Иркутск лидирует по темпам роста: за полугодие цены выросли на 3,3% за кв.м и на 3,9% за квартиру, хотя во II квартале рост замедлился. В Улан-Удэ зафиксировано небольшое квартальное снижение (-0,4% за кв.м), но полугодовые показатели остаются в плюсе. Новосибирск выделяется отрицательной динамикой – средняя цена квартиры упала на 2,1% во II квартале и на 0,5% за полугодие. Красноярск демонстрирует стабильность с минимальным ростом (1,3% за кв.м за полгода), такие данные приводит портал «Мир квартир»..