Зачем пунктам выдачи заказов нужен новый ОКВЭД?

Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила Минэкономразвития и ФНС ввести отдельные коды ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в связи с возможной отменой упрощенной системы налогообложения для торговли с 2026 года. АУРЭК, представляющая владельцев ПВЗ, поставщиков маркетплейсов и небольшие онлайн-магазины, также обратилась за поддержкой к Росстату и «Опоре России».

В ответном письме замдиректора департамента секторов экономики Минэка Владислав Кудашов выразил готовность рассмотреть предложения в установленном порядке, подчеркнув необходимость соблюдения действующей нормативно-правовой базы для внесения изменений в классификаторы.

Ранее сообщалось, что количество ПВЗ в городах-миллионниках России выросло на 32,4% за год, достигнув 51,1 тыс. в июне, по данным геосервиса 2ГИС. В «Яндекс Картах» сообщается, что на 1 июня в стране работало 197,3 тыс. пунктов, что на 43% больше, чем годом ранее. Заметный рост числа ПВЗ отмечен в Новосибирске (на 41,2% до 2,4 тыс.), Челябинске (на 40,9% до 1,7 тыс.) и Нижнем Новгороде (на 40% до 2,13 тыс.). В Москве работает 16,5 тыс. пунктов, в Санкт-Петербурге — 8,3 тыс., с увеличением на 29% и 32,5% соответственно. Ростов-на-Дону показал наименее заметную динамику, увеличив число ПВЗ на 22,9% до 2 тыс.