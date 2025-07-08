Государственный бюджет России: дефицит вырос в 5 раз

Федеральный бюджет России столкнулся с резким увеличением дефицита в первой половине 2025 года. По предварительным оценкам Министерства финансов, дефицит достиг отметки в 3,694 триллиона рублей, увеличившись более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной стали повышенные расходы января 2025-го и сокращение доходов от экспорта нефти и газа.

Несмотря на общую положительную динамику поступлений ненефтяных налогов, нефтяные доходы значительно сократились из-за падения мировых цен на нефть. Общий объем бюджетных расходов вырос на 20,2% относительно прошлого года, тогда как доходы увеличились лишь на 2,8%.

Министерство финансов уверяет, что этот дефицит не окажет негативного влияния на достижение запланированных целей структурного баланса бюджета на 2025 год. Тем не менее, такие цифры свидетельствуют о значительных финансовых рисках, связанных с нестабильной ситуацией на рынке энергоносителей.