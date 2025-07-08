Закон о рубках на Байкале: экологи против, правительство за

Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о рубках на Байкале, предложив сохранить норму о сплошных рубках, что вызвало обеспокоенность среди экологов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала изменения, предложенные Минприроды, несмотря на протесты ученых и экологов, сообщает РБК.

Поправки касаются законопроекта, внесенного в Госдуму в июне 2023 года и принятого в первом чтении в июле того же года. Минприроды предложило оставить возможность проведения сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, если выборочные рубки не смогут обеспечить замену лесных насаждений. Также планируется разрешить переводить земли лесного фонда, занятые защитными лесами, в земли других категорий для размещения определенных объектов — гидро- и селезащитных сооружений, автомобильных дорог, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также кладбищ.

Поправки предусматривают, что вопросы о согласовании перечня земель для сплошных рубок будет рассматривать комиссия по охране озера Байкал, в которую войдут депутаты, сенаторы, представители администрации президента и правительства, а также должностные лица Иркутской области и Бурятии.

Кроме того, поправками вводится запрет на размещение частных домов в особых экономических зонах в границах центральной экологической зоны, а также на создание новых таких зон.23 июня в президиуме РАН прошло заседание, посвященное законопроекту по рубкам на Байкале, на котором в том числе присутствовал глава Минприроды Александр Козлов. Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом встречи, чиновники и ученые пытались найти компромисс по формулировкам законопроекта, но достичь его на заседании не получилось. В итоге было решено, что РАН предложит формулировку, которая бы теоретически устроила всех, и после этого будет финализирована версия законопроекта ко второму чтению. На момент одобрения проекта поправок комиссией протокол этой встречи еще не был подписан, сказал собеседник РБК.