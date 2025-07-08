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В Иркутске пройдет фестиваль «Семья – наше будущее»

В День семьи, любви и верности иркутян приглашают на масштабный семейный фестиваль. Мероприятие пройдет 8 июля в спортпарке «Поляна» с 17:00 до 20:30 и объединит образовательные лекции, творческие мастер-классы и медицинские консультации.

Гостей ждут лекции психологов и врачей, бесплатные медицинские обследования, творческие мастер-классы и развлекательная программа для детей. Завершится праздник розыгрышем призов.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

Напомним, что 12 июля в центре Иркутска состоится старт XV юбилейного ралли «Шелковый путь». Участникам из 15 стран предстоит преодолеть 5000 км по маршруту Россия-Монголия-Россия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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