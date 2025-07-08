Глэмпинги под угрозой? Счетная палата раскритиковала господдержку

Глэмпинги могут лишиться государственной поддержки после критики Счетной палаты, которая проанализировала результаты программы по строительству модульных гостиниц. В период с 2022 по 2024 год получатели субсидий построили 9784 номера, что составляет 80% от планового количества. На эти проекты из госбюджета было выделено 22,2 млрд рублей, при этом бизнес должен был софинансировать не менее 50% их стоимости.

Счетная палата отметила недостаточный контроль Минэкономразвития за реализацией программы, что привело к нарушениям при использовании господдержки. В ряде случаев к конкурсу допускались заявки без подтверждения прав на земельные участки и технико-экономического обоснования. Выездные проверки показали, что 42% проектов находятся на землях, не предназначенных для временного размещения граждан.

Требования к созданию модульных гостиниц в правилах предоставления субсидий не конкретизированы, а экономическая эффективность программы не оценивается. Также не утвержден механизм получения полной информации о количестве созданных гостиниц и их номерном фонде.

К тому же стоимость размещения в модульных гостиницах «в целом» превышает среднерыночный уровень, делают вывод авторы отчета СП. Так, по данным опроса ВЦИОМ, в 2023 г. россияне готовы были потратить на проживание на отдыхе около 1 257 руб. в день. В то же время номер в объектах загородного отдыха в 2024 г. обходился в среднем в 10 504 руб. за ночь, а это на 35% больше, чем было годом ранее, приводит СП данные сервиса TravelLine. По оценке последнего, это даже дороже размещения в двухместном номере категории «стандарт» (5873 руб.).

Минэкономразвития не согласилось с выводами Счетной палаты. Представитель министерства отметил, что с 2022 года по начало июля 2025 года с помощью господдержки было введено в эксплуатацию 13 500 номеров, на что было направлено 20,2 млрд рублей, поддержав более 800 проектов. Он признал, что в начале реализации программы некоторые регионы столкнулись с трудностями, и некоторые проекты не были реализованы из-за нерешенных земельных вопросов на региональном или муниципальном уровне.

Кроме того, не все модульные средства размещения внесены в единый реестр объектов классификации в сфере туризма, поэтому оценить экономическую эффективность господдержки можно будет только по итогам 2025 года.

С 2025 по 2027 годы строительство модульных гостиниц будет поддерживаться в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», входящего в нацпроект «Туризм и гостеприимство». На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 15 млрд рублей. Однако Счетная палата рекомендовала правительству оценить целесообразность дальнейшей поддержки модульных средств размещения. Правительство пока не ответило на запрос «Ведомостей».

Напомним, что ранее стало известно, что 12 туристических проектов Иркутской области получат в 2025-2027 гг. субсидии на строительство модульных гостиниц. Общая сумма инвестиций составит более 520 млн рублей, самый большой объем средств направлен на строительство мест размещения в Байкальске.