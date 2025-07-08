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С 1 сентября премии нельзя будет снижать более чем на 20% от зарплаты

Если премирование в компании регулируется коллективным договором, необходимо четко прописывать виды премий, их размеры, сроки и условия выплаты, заявил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев.

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С 1 сентября 2025 года максимальное уменьшение премии не может превышать 20% от месячного заработка сотрудника. Купреев сообщил ТАСС, что новые поправки в Трудовой кодекс РФ позволят избежать ситуаций, когда работодатель может лишить сотрудника всей премии в случае дисциплинарного проступка, оставив ему лишь оклад. Теперь удержание из-за лишения премии не должно превышать 20% от ежемесячной заработной платы.

ФНПР также выразила недовольство недостаточной двойной оплатой за сверхурочную работу свыше 120 часов, несмотря на то, что средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив 91 тыс. рублей.

Ранее правительство утвердило новые правила расчета среднего заработка. С 1 сентября изменятся формулы для отпускных и выходных пособий. По новым нормам, дневная ставка умножается на среднее число рабочих дней в месяце, а при суммированном учете почасовая ставка умножается на среднее количество рабочих часов в месяц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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