Вахтовый формат трудоустройства удваивает зарплаты востребованных специалистов из Иркутской области

Аналитики hh.ru выяснили, что работа вахтовым методом может приносить специалистам из Иркутской области в два раза больше, чем трудоустройство в родном регионе. Наибольший разрыв в оплате труда наблюдается среди токарей, упаковщиков и слесарей.

«Разница в доходах может быть двукратной, и достигать 70 тыс. рублей», – говорят исследователи.

Медианная зарплата по профессии / медианная зарплата на вахте / разница в оплате

Разнорабочий (91 000 руб. / 130 900 руб. / +39 900 руб.)

Водитель (147 200 руб. / 177 300 руб. / +30 100 руб.)

Машинист (185 000 руб. / 191 600 руб. / +6 600 руб.)

Сварщик (147 700 руб. / 188 700 руб. / +41 000 руб.)

Слесарь, сантехник (94 700 руб. / 165 600 руб. / +70 900 руб.)

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик (110 000 руб. / 185 300 руб. / +75 300 руб.)

Электромонтажник (94 400 руб. / 156 100 руб. / +61 700 руб.)

Упаковщик, комплектовщик (58 300 руб. / 135 000 руб. / +76 700 руб.)

Монтажник (139 500 руб. / 160 500 руб. / +21 000 руб.)

Инженер ПТО, инженер-сметчик (152 300 руб. / 188 800 руб. / +36 500 руб.)

Повар, пекарь, кондитер (64 100 руб. / 113 400 руб. / +49 300 руб.)

Напомним, что Иркутская область оказалась на 11-й позиции в топе вахтовых регионов России, здесь почти треть предложений предполагают подобную занятость (27% от всех в регионе 3-м квартале 2024).