Налог «на тунеядство» в России не нужен, так как есть самозанятость – эксперт

Почти 60% россиян не поддерживают введение так называемого налога на тунеядство, показал опрос ВЦИОМ. В Госдуме потенциальное нововведение было также достаточно жестко раскритиковано.

– На наш взгляд, подобный налог, точнее, ежегодный штраф для трудоспособных, но официально не трудоустроенных граждан, в России неуместен, – уверена Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – В Беларуси опыт введения налога на тунеядство существует, но на сегодняшний день в закон внесено столько исключений и послаблений, что он носит в целом формальный характер. И в РФ, и в Беларуси действует институт плательщиков налога на профессиональный доход, то есть официально зарегистрированных в налоговых органах самозанятых граждан. А это значит, что человек, не трудоустроенный как наемный работник, может быть самозанятым и платить налоги в бюджет.

Так, в России на конец первого квартала было зарегистрировано 13 млн самозанятых, то есть в эту категорию входит примерно 9% населения страны. В 2024 году госбюджет РФ получил от самозанятых почти 100 млрд руб. налоговых доходов, что составило почти 0,3% совокупных поступлений бюджета и было эквивалентно примерно 0,04% ВВП. Таким образом, вместо того чтобы вводить дополнительные ненужные налоги, от уплаты которых многие будут уклоняться, требуя исключений, есть смысл оказывать дополнительную поддержку самозанятым, побуждая их выходить из серой экономики и добросовестно платить налоги.