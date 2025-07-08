Ипотека для молодёжи может стать доступнее уже к концу июля

В мае доля ипотечных заемщиков в возрасте 30–40 лет составила 44% против 38,4% в том же месяце 2024-го, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй. На наш взгляд, это связано, прежде всего с относительной доступностью для этой возрастной категории льготных программ, в том числе семейной ипотеки под 6% годовых или ИТ-ипотеки, считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. Банкам также наиболее выгодно кредитовать заёмщиков 30-40 лет, так как у этой группы риск потери значительной части дохода, в отличие от более возрастных граждан, значительно ниже.

По данным социологических опросов, проводившихся ещё в конце 2024 года, 52% молодых семейных пар в возрасте до 35 лет заявили, что нуждаются в улучшении жилищных условий. Но планируют этим заняться не позднее, чем в ближайшие пять лет, только 35% опрошенных. И это неудивительно, поскольку под критерии, необходимые для получения семейной ипотеки, подходят не все молодые семьи, а взять коммерческую ипотеку под 30% годовых могут позволить себе очень немногие, также, как и купить новую квартиру на собственные средства.

– Полагаем, что по мере снижения процентных ставок банков по рыночной ипотеке ее смогут позволить себе больше молодых семей. Мы прогнозируем, что ЦБ РФ пересмотрит ключевую ставку на заседании 25 июля как минимум на 1,5–2%, до 18–18,5% годовых, что должно будет способствовать удешевлению ипотеки. А для 30–40-летних россиян это будет означать повышение шансов обзавестись качественным жильем, – резюмирует эксперт Freedom Finance.