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Канализацию реконструируют в Иркутске без вскрытия улиц

В Иркутске при реконструкции канализационной сети впервые применяют инновационный бестраншейный метод микротоннелирования. На улице Баррикад уже проложено 2100 метров новых труб из 2400 запланированных.

«Этот способ не нарушает рельеф и почву, позволяет работать на глубине 10 метров и в сложных грунтах, при этом он быстрее и экономичнее традиционных методов», – пишет в своем Telegram-канале мэр Руслан Болотов.

Технология предполагает использование проходческого щита, который создает подземный тоннель для прокладки труб. Внутри железобетонных конструкций диаметром 1,5 метра размещают полиэтиленовые трубы канализационной системы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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