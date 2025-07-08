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Почему рубль не спешит падать?

Рубль на вечерней сессии в понедельник уверенно рос по отношению к мировым резервным валютам. Доллар дешевел и приблизился к 78 руб. Евро понизился, оставаясь, тем не менее, выше 92 руб., а биржевой курс юаня едва балансирует на грани в 10,9 руб.

– Несмотря на то, что геополитический и макроэкономический фон в России вроде бы выглядят не слишком благоприятным для укрепления рубля, российская валюта, избавившись от неуверенности на утренних торгах, во второй половине дня мощно рванула вверх. На курс рубля могли повлиять восстанавливающиеся после недавнего падения цены на нефть, а также операции Минфина и ЦБ РФ на валютном рынке, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

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Так, Минфин с 7 июля и по 6 августа вновь начнёт продавать валюту в рамках бюджетного правила, реализуя её в объёмах 890 млн руб. в день. В июне, напротив, министерство покупало валюту на 1,5 млрд руб. в день. При этом ЦБ РФ по-прежнему остаётся чистым продавцом, объявив ранее о «зеркалировании» операций Минфина в июле и начале августа на 9,76 млрд руб. в день, что на 10% больше июньских продаж валюты в рамках процедуры «зеркалирования». То есть с технической точки зрения у рубля есть основания для того, чтобы не падать. И даже несмотря на негативный новостной фон он пока продолжает дорожать, хотя уже не настолько уверенно, как в первом полугодии.

По отношению к мировым резервным валютам рубль выглядит перекупленным, а российские экспортёры давят на правительство и ЦБ РФ, требуя принять меры для ослабления курса. Из этого следует, что при появлении подходящего повода российская валюта может резко пойти вниз, однако, вряд ли в июле мы увидим обвал рубля до 90 за доллар, более реален коридор в 83-84 руб.

– Мы ожидаем, что на текущей неделе доллар может колебаться в рамках 77-79 руб., евро – в коридоре 91-93 руб., юань – в диапазоне 10,8-11,3 руб., – резюмирует эксперт Freedom Finance.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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