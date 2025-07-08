Средства размещения Иркутской области обязаны пройти самооценку до 1 сентября

С 1 января 2025 года все средства размещения в России должны пройти обязательную процедуру самооценки в рамках новой системы классификации. Отели, турбазы, глэмпинги и другие объекты, не выполнившие это требование до 1 сентября, будут считаться работающими незаконно.
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После самооценки средства размещения смогут пройти добровольную процедуру присвоения звезд. Объекты, не прошедшие самооценку, не только рискуют получить штрафы, но и будут исключены с туристических агрегаторов.
«Даже если ваш объект уже находится в реестре, но не проходил самооценку, эту процедуру необходимо осуществить», – предупреждают в Агентстве по туризму Иркутской области.
Инструкция от ФСА по прохождению самооценки. Контактное лицо от агентства по туризму Иркутской области: Эдуард Арменович Сафарян, советник отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской деятельности агентства по туризму Иркутской области, тел.: 8 (3952) 330-405