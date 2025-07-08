Средства размещения Иркутской области обязаны пройти самооценку до 1 сентября

С 1 января 2025 года все средства размещения в России должны пройти обязательную процедуру самооценки в рамках новой системы классификации. Отели, турбазы, глэмпинги и другие объекты, не выполнившие это требование до 1 сентября, будут считаться работающими незаконно.

После самооценки средства размещения смогут пройти добровольную процедуру присвоения звезд. Объекты, не прошедшие самооценку, не только рискуют получить штрафы, но и будут исключены с туристических агрегаторов.

«Даже если ваш объект уже находится в реестре, но не проходил самооценку, эту процедуру необходимо осуществить», – предупреждают в Агентстве по туризму Иркутской области.