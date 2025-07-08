В Иркутске построят новое здание Областной детской клинической больницы к 2030 году

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в регион одобрил проект строительства нового здания Иркутской областной детской больницы. Семиэтажный стационар будет оснащен современным оборудованием и создаст комфортные условия для пациентов и их родителей.

«Особое внимание уделено внедрению новейших технологий в детское здравоохранение региона», – отметил министр, оценивая проект.

Здание уже получило положительное заключение Главгосэкспертизы и сейчас проходит детальную доработку. На базе новой больницы планируют создать научный центр для исследований детских заболеваний. Об этом пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что самую большую школу в Иркутской области на 1550 учеников откроют до конца года. Школа состоит из девяти блоков, включая специализированные зоны для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас на площадке работают 150 строителей, которые одновременно ведут отделочные работы и монтаж инженерных систем.