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Нефтегазовые доходы бюджета рухнули на 17% за полгода

Федеральный бюджет России столкнулся с резким сокращением нефтегазовых доходов – за первое полугодие 2025 года поступления упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее падение зафиксировано в налоге на добычу полезных ископаемых, который снижается шесть месяцев подряд.

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«Основные причины спада – более низкие мировые цены на нефть и укрепление рубля. Ситуация может частично выправиться во второй половине года за счет ослабления курса», – пояснил «Известиям» старший директор «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Особенно сильно сократились поступления от газа – в апреле они составили 58 млрд рублей против 143 млрд в январе. Эксперты связывают это с уменьшением экспорта российского газа, несмотря на рост мировых цен.

Напомним, что рубль на вечерней сессии в понедельник уверенно рос по отношению к мировым резервным валютам. Доллар дешевел и приблизился к 78 руб. Евро понизился, оставаясь, тем не менее, выше 92 руб., а биржевой курс юаня едва балансирует на грани в 10,9 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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