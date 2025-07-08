Иркутская область нарастила в 10 раз экспорт рапса и бобовых в 2025 году

Иркутская область успешно направила на экспорт 91% сельскохозяйственной продукции от годового плана 2025 года, практически выполнив его в середине года. В первом полугодии область поставила на внешние рынки агропромышленную продукцию на сумму 44,8 млн долларов, что составляет 91% от целевого показателя федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Анна Турушева отметила, что регион активно увеличивает экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Почти все основные категории товаров показали положительную динамику, а сегмент прочей продукции АПК вырос в 3,7 раза.

- Лидерами среди прочей продукции агропромышленного комплекса стали рапс и зернобобовые, экспорт которых увеличился более чем в десять раз, - сообщила Анна Турушева.

В первом полугодии 2025 года продукция АПК из Иркутской области поставлялась в 18 стран мира. Китай традиционно лидирует среди покупателей, за ним следуют Монголия и Казахстан.