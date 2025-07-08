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Биржевые цены на бензин резко выросли в июле

Российские автовладельцы столкнулись с резким подорожанием топлива в начале лета. По данным Петербургской биржи, стоимость АИ-95 за июль выросла на 16,66%, а АИ-92 – на 11,47%.

«Рост цен вызван сезонным спросом и плановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Маржинальность переработки снизилась из-за падения мировых цен на нефть», – пояснила «Известиям» управляющий партнер «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Особую тревогу рост цен вызывает у аграриев, начавших уборочную кампанию. В Минсельхозе заявили, что запасов дизтоплива достаточно, но ситуация остается на контроле ведомства.

Напомним, что с 17 по 23 июня рост потребительских цен в России остался на уровне 0,04%, как и в предыдущую неделю. С начала года потребительские цены выросли на 3,68%, а с начала июня – на 0,12%. Средняя стоимость бензина за отчетный период увеличилась на 0,2%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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