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Налоговая сможет взыскивать долги у россиян без суда уже с 1 ноября

С ноября 2025 года в России вводится внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с граждан. Правительственная комиссия одобрила инициативу ко второму чтению законопроекта об упрощенном порядке.

«Это ускорит процесс взыскания и сократит расходы граждан – сейчас издержки увеличивают долг в среднем на 43%», – пояснила «Известиям» глава Союза бухгалтеров Евгения Мемрук.

Новый механизм коснется тех, кто самостоятельно заявляет о своих обязательствах – например, при подаче декларации или работе как самозанятый.

Налоговая будет направлять уведомления через «Госуслуги» или личный кабинет на сайте ФНС. Если гражданин не оспорит требование в течение 30 дней, деньги спишут со счетов автоматически.

Как подсчитали в Высшей школе экономики, запланированный в этом году переход к пятиступенчатой шкале НДФЛ сократит темпы прироста доходов населения РФ на 0,4%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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