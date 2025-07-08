Погода в Иркутской области ухудшится 9 июля 2025 года

Согласно данным Иркутского УГМС и МЧС России, 9 июля местами по области ожидаются грозы, ночью в южных районах ливневые дожди. 9-11 июля местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.

«Есть риск повреждения линий связи, отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, подтопления пониженных участков местности, возникновения природных и техногенных пожаров», – говорят в МЧС.

В Иркутской области ожидается переменная облачность, местами дожди, на юге ночью возможны ливни с грозами. Ветер 5-10 м/с (порывы до 14 м/с). Температура: ночью +3...+15°, днем +17...+30°.

В Иркутске переменная облачность, кратковременный дождь днем. +13...+22°.

На Байкале дожди, местами ливни с грозами ночью и утром. Ветер 6-11 м/с (порывы до 17 м/с). +9...+23°.