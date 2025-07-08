Сбер: Предпринимателям, ведущим бизнес с семьей, необходима поддержка близких и государства

35% владельцев малого бизнеса называют своё дело семейным. Такие данные получены в ходе исследования медиа СберБизнес Live, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Почти половина опрошенных предпринимателей берут на работу в свое предприятие жен или мужей, еще 25% — братьев и сестер. Сыновей в компаньоны или сотрудники принимают в 13% случаев, а дочерей — только в 11%. У 14% опрошенных предпринимателей в компании работают родители, а еще у 7% — невестки и зятья.

При этом своим родственникам предприниматели делегируют в основном работу с клиентами и персоналом, бухгалтерский учет, производство, маркетинг. А еще у 38% предпринимателей родственники — совладельцы компаний.

Действующие руководители семейных предприятий в большинстве случаев являются основателями бизнеса (72%), а 11% предпринимателей компания досталась по наследству от старшего поколения родственников и владельцев.

Как показало исследование, 97% предприятий семейного бизнеса имеют годовой оборот до 60 млн рублей и существуют в среднем от 5 лет и больше. Работников обычно — до 25 человек. Самыми распространенными направлениями семейной предпринимательской деятельности стали розничная торговля (22%) и строительство и ремонт (15%). Значительная доля приходится на информационные технологии и оптовые продажи. Семейный бизнес занимается также общественным питанием и предоставлением услуг: это кафе, салоны красоты, мастерские по ремонту обуви и даже риелторские агентства. 10% семейных предпринимателей заняты в грузоперевозках и логистике, 7% — в производстве.

Помощь семьи

85% владельцев семейного бизнеса ощущают поддержку родных, если возникают проблемы. По мнению самих предпринимателей, члены их семей видят в их деятельности как положительные, так и отрицательные стороны. Хотя негатива, по мнению опрошенных, их родственники усматривают гораздо меньше. По крайней мере 35% респондентов ответили, что их близкие не находят никаких отрицательных сторон в семейном бизнесе.

Отношение к господдержке

Государственная поддержка играет важную роль для семейного малого бизнеса. По мнению большей части предпринимателей (63%) государственная власть обеспечивает необходимые условия для функционирования небольших предприятий. Наибольший запрос — на господдержку в виде налоговых льгот (так считают 56% опрошенных), доступ к льготному кредитованию (37%) и внедрение специального налогового режима, так называемый семейный патент (35%). Еще 35% опрошенных предпринимателей ожидают изменения законодательства в сфере трудовых отношений с членами семьи (прием на работу, начисление зарплат и отпусков).

Финансовое положение

Большинство опрошенных руководителей семейного бизнеса оценивают финансовое положение своих компаний как хорошее (45%) или удовлетворительное (47%). Состояние своего бизнеса респонденты в основном оценивают, как стабильное (76%).

Если понадобится отойти от дел, 49% передадут бизнес в управление родственникам, 23% продадут его посторонним. А вот при финансовой нестабильности предприятие готовы передать за пределы семьи, в том числе профессиональному управляющему, уже более 40% предпринимателей.

Основные задачи

68% семейных предпринимателей отмечают, что рутинные операционные задачи занимают у них больше всего времени и являются для них первоочередными. Однако к приоритетным задачам они также относят поиск клиентов, продвижение и рекламу, взаимодействие с контрагентами, поиск новых ниш и расширение ассортимента, выход на новые площадки и рынки.