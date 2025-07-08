Аренда жилья в Иркутске за год подорожала на 16,5%

Рынок долгосрочной аренды в России вступил в высокий сезон с более сдержанным ростом цен. По данным «Циан Аналитики», в июле арендные ставки в 25 крупных городах выросли в среднем на 2,7%, что значительно ниже темпов прошлого года.

«В этом году прогнозируем рост ставок на 13-15% от базовых уровней из-за замедления экономики и охлаждения рынка труда», – поясняет эксперт «Циан Аналитики» Елена Бобровская.

Среди городов с наибольшим ростом цен на аренду однокомнатных квартир лидирует Махачкала, где ставки выросли на 46,2%. За ней следуют Севастополь с ростом на 31%, Новокузнецк – 27%, Калининград – 18,2% и Набережные Челны – 19,7%.

Наибольшее падение за год наблюдается во Владивостоке (-12,6%), Краснодаре (-2,3%), Воронеже (-1,8%), Ростове-на-Дону (-0,4%) и Сочи (-3,5%). При этом в Сочи за полгода цены резко выросли на 38,1%.

Иркутск выделяется значительным годовым ростом арендных ставок на 16,5%, хотя в последний месяц цены снизились на 3,5%. Красноярск демонстрирует более сдержанную динамику: за год ставки выросли на 4,6%, а за месяц – снизились на 1,1%. Новосибирск, в свою очередь, показывает стабильный рост: за год цены поднялись на 9,7%, а за последний месяц – на 3,9%, что выше среднероссийских показателей.

Ранее стало известно, что в июне 2025 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Иркутске составила 139,1 тыс. рублей, что на 0,1% ниже майских показателей.