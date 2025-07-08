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Банк Уралсиб изменил условия по накопительным счетам

Банк Уралсиб изменил условия по накопительным счетам в рублях. Диапазон ставок теперь составляет:

  • по накопительному «Уралсиб счету» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 – 17,50% годовых, в зависимости от суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов и клиентов с пакетами «Premium» и «Private»;
  • по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 – 17,50% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxniFmz

/ Сибирское Информационное Агентство /
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