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Рынок рублевых сбережений вырос почти на 7% в первом полугодии

По оценкам ВТБ, объем рублевых сбережений в России за январь–июнь увеличился на 6,9% и превысил 57,3 трлн. Общий портфель средств населения в банках составил более 60,6 трлн рублей. Доля валютных накоплений за полугодие снизилась с 6,8% до 5,4%.

По расчетам ВТБ, за первое полугодие 2025 г. российские вкладчики заработали 4 трлн рублей процентного дохода – на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу года аналитики банка прогнозируют, что эта цифра достигнет 9 трлн рублей.

«Рубль остается фундаментом финансовой устойчивости. Даже на фоне начавшегося снижения ставок в первом квартале рынок рублёвых сбережений показал прирост на уровне 2%, во втором – уже 5%», – отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Основной прирост рублевого рынка обеспечивают срочные вклады, на которые приходится 72,2%. За полгода их портфель в стране, по оценкам ВТБ, увеличился на 8,7%, превысив 41,4 трлн рублей.

В самом ВТБ объем рублевых пассивов физических лиц с начала года вырос на 563 млрд рублей, составив более 10,5 трлн рублей. Общий портфель сбережений розничных клиентов в банке составил почти 11,1 трлн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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