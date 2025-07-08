Как супруги распределяют финансовые обязанности?

Ежедневно участниками семейного банка ВТБ становятся около 15 тыс. человек, существенная часть из них — супружеские пары. К Дню семьи, любви и верности ВТБ проанализировал семейные группы в онлайн банке и проанализировал поведение. По данным банка, чаще всего инициаторами создания семейных групп становятся женщины: на их счету на 20 тыс. приглашений больше, чем у мужчин.

Женщины лидируют и по количеству совершенных покупок в рамках семейных групп — на их долю приходится 94 млн оплат, что примерно на 20% больше, чем у мужчин. Но у мужчин выше средний чек: 2,4 тыс. рублей против 2,1 тыс. рублей у женщин.

Наиболее востребованными категориями расходов у клиентов остаются супермаркеты, товары для дома и ремонта, кафе и рестораны, АЗС, здоровье, одежда и обувь, аптеки, маркетплейсы, а также электроника и автоуслуги.

Женщины проявляют наибольшую активность в использовании сберегательных продуктов: так, накопительные счета открыты у 45% женщин-пользователей семейного банка, а среди мужчин этот показатель составляет 37%. Вклады оформлены у 20% женщин и 15% мужчин. Однако по размеру средних остатков на счетах мужчины опережают женщин: на накопительных счетах у мужчин в среднем хранится 221 тыс. рублей против 188 тыс. у женщин, а на вкладах — 1 млн рублей против 762 тыс. соответственно.