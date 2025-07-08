Новые штрафы для нелегальных гидов: как Иркутская область справится с изменениями?

Совет Федерации одобрил законопроект, который усиливает ответственность за нарушения в сфере туризма. Новые штрафы, в размере от 20 до 200 тысяч рублей, будут наложены на экскурсоводов без аттестации и организаторов опасных маршрутов без профессиональных инструкторов. Туристический поток в Иркутскую область составляет более 2 млн человек в год. Готов ли регион к новым правилам и кто будет контролировать процесс, прокомментировала Анастасия Тетерина, председатель Ассоциации предпринимателей туристического бизнеса байкальского региона.

Аттестация гидов в регионе проводится уже четвертый год по закону. Хотя процесс идет активно, ежемесячно на аттестацию подают не более 15 человек, все еще остается значительный процент неаттестованных гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников, отметила Анастасия Тетерина.

«С одной стороны, на Байкале начался сезон, и гиды заняты работой, не успевая пройти аттестацию. С другой стороны, есть те, кто и не планирует легализоваться. Они вполне успешно организовывают авторские туры, так называемые «совместные путешествия». В соцсетях пестрит их реклама, они собирают группы туристов, везут по разным регионам с ночёвками, с комплексом дополнительных услуг. Получается, что они работают не просто как нелегальные гиды, нелегальные проводники, но и нелегальные туроператоры», — пояснила эксперт.

Вопрос безопасности туристов очень важен, поэтому штрафы нельзя считать чрезмерными, уверена Анастасия. «Суммы штрафов призваны ускорить процесс легализации гидов».

Основная сложность в реализации законопроекта, по мнению эксперта, заключается в контроле. «Штрафы можно назначить любые, можно миллионные, но кто их будет собирать? Например, прошлым летом на острове Ольхон я столкнулась с гидом, который рассказывая о Шаманке, о сакральности месте, в конце экскурсии предложив туристам взять камушки себе на память. Это недопустимо, и вызывает сомнения в компетенции гида».

Однако, по мнению Тетериной, контролирующие органы вместо того, чтобы уделять внимание серому рынку, проверяют тех, кто уже легализован и состоит в официальном реестре. «Серый бизнес, работающий вне правового поля, остается практически без внимания. Этот сегмент никто не отслеживает! Проблема серьезная. Серый сектор демпингует, не платит налоги и не заботится о безопасности туристов, но люди обращаются к ним из-за более низкой цены».

Эксперт не называет точную цифру нарушителей, но отмечает, что серый рынок гидов занимает значительную долю. «Есть закрытые чаты гидов, куда не всех пускают, и вы понимаете, почему», — объясняет она.

Тетерина считает, что возложить функции контроля на региональные органы, например Министерство экономического развития или Агентство по туризму, нереально из-за их ограниченного штата. «Необходима туристическая полиция, которая должна работать в местах массового посещения туристов», — резюмировала она.