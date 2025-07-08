18 пар Иркутской области получили медали «За любовь и верность»

В Иркутской области прошла торжественная церемония награждения супружеских пар, отметивших золотые и изумрудные свадьбы. Участников церемонии приветствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Вы – фундамент, на котором строится наше общество, источник вдохновения для всех, кто мечтает о счастливой и любящей семье. Ваша история – это история о самоотверженности, верности и любви, которая сильнее любых трудностей. Выражаю вам, а в вашем лице всем семьям с многолетним стажем супружеской жизни, самую искреннюю признательность. Спасибо вам за терпение, неустанный труд и душевную щедрость. Такие семьи, как ваши, без всякого сомнения, достояние нашей страны, – обратился к собравшимся глава региона.

В 2025 году на награждение были 75 супружеских пар из 42 муниципальных образований Иркутской области. С 2023 года награжденным общественной наградой – медалью «За любовь и верность» – предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, что учреждение Дня семьи, любви и верности указом президента Российской Федерации призвано обратить внимание общества на то, что семья является хранительницей духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития.