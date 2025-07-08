Телебашню и Музыкальный театр имени Загурского украсят подсветкой в Иркутске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел совещание по модернизации архитектурного облика региональной столицы. Этот вопрос глава региона анонсировал еще на встрече с предпринимателями в мае. Ключевыми объектами преображения станут телебашня и здание Музыкального театра имени Загурского.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Благодаря архитектурно-художественной подсветке телебашня в 180 метров может стать настоящим украшением города. Также мы в целом рассматриваем вопросы улучшения архитектурного облика столицы Приангарья. Подсветка Иркутского музыкального театра может продолжиться по пешеходному мосту и перейти к 130 кварталу, объединив и украсив эти пространства, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Директор филиала РТРС «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» Александр Сгребный сообщил, что в настоящее время уже идет покраска телебашни в Иркутске.

Работы по благоустройству территории театра планируется завершить к 2027 году – юбилею Иркутской области. Проект включает четыре этапа: обновление театральной площади, парковки, территории у Дома музыки Мацуева и создание архитектурной подсветки.

По итогам совещания профильные министерства проработают организационные и технические вопросы, необходимые для решения задач по подсветке зданий и сооружений в Иркутске.