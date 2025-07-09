Трамп обещает России "маленький сюрприз": что скрывается за словами президента?

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении устроить России «маленький сюрприз» в контексте урегулирования конфликта на Украине. Он выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и отказался раскрыть детали своих будущих шагов, передаёт РБК.

«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — сказал Трамп на заседании кабинета в Белом доме, трансляцию которого вел телеканал Fox News. Он добавил, что Путин был «очень мил» с США, но это оказалось бессмысленным.

Трамп признал, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной сложнее, чем ожидал, и не исключил ужесточения антироссийских санкций. Он отметил, что принятие конгрессом законопроекта о новых ограничениях будет зависеть от его решения.

Документ, подготовленный сенатором Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает санкции против России и пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российские товары. Грэм заявил, что сенат готов рассмотреть законопроект с 7 июля, и Трамп сообщил ему о необходимости его продвижения.

Трамп подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в разговоре с Путиным 3 июля, но остался недоволен отсутствием прогресса. Украинский президент Владимир Зеленский считает, что у Трампа есть «рычаг давления», способный положить конец конфликту.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении увеличить поставки оружия Украине, подчеркнув, что речь идет прежде всего об оборонительных средствах.