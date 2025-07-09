США рассматривает введение 500% пошлин для покупателей российской нефти, газа и урана: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: у Иркутска появился 15-й побратимый, Мосбиржа допустит к торгам обыкновенные акции Fix Price, а США может ввести 500% пошлины для торговых партнеров России. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

500% пошлины

Как пишет РИА Новости, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень серьезно» рассматривает предложение.

Обыкновенные акции Fix Price

«Включить с 9 июля 2025 года в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления акции обыкновенные публичного акционерного общества «Фикс Прайс», – говорится в сообщении Мосбиржи.

«У нас «Позитивный» взгляд на расписки Fix Price с учетом текущей оценки. Акции торгуются с мультипликатором Р/Е 6,0х на базе нашего прогноза прибыли на 2025 г. и с дивдоходностью 15% на горизонте года, по нашим расчетам. Основной риск для взгляда сохраняющаяся слабая динамика роста выручки», – считают эксперты БКС.

Телебашню и Музыкальный театр имени Загурского украсят подсветкой в Иркутске

Директор филиала РТРС «Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр» Александр Сгребный сообщил, что в настоящее время уже идет покраска телебашни.

Работы по благоустройству территории театра планируется завершить к 2027 году – юбилею Иркутской области. Проект включает четыре этапа: обновление театральной площади, парковки, территории у Дома музыки Мацуева и создание архитектурной подсветки.

Рост погрузки нефти

В январе-июне 2025 года погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД в Иркутской области составила 4,6 млн тонн, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за первые шесть месяцев 2025 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в Иркутской области составила 21,8 млн тонн (-2,4% к январю-июню 2024 года), в июне погрузка составила 3,6 млн тонн (-9,1%).

Теперь у Иркутска 15 побратимов

В ходе рабочей поездки в Китай мэры Иркутска и Нинбо подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Теперь у столицы Прибайкалья 15 городов-побратимов по всему миру. В последние два года города активно развивали культурные и образовательные связи: проводили совместные конкурсы для школьников, обменивались делегациями. Китайские студенты знакомились с историей Иркутска, а иркутская молодежь участвовала в международных проектах Нинбо.