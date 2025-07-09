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Промышленность России на тормозах: Мишустин предупреждает о замедлении роста

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Премьер-министр Михаил Мишустин предупредил о замедлении темпов роста промышленности в России, подчеркнув, что одной из основных проблем остается нехватка рабочей силы.

В ходе стратегической сессии «Иннопрома» Мишустин отметил, что, несмотря на положительную динамику, темпы роста стали более умеренными. Это замедление связано с необходимостью принятия сбалансированных решений для предотвращения перегрева экономики и сдерживания инфляции. В 2025 году рост обрабатывающей промышленности составит 3% по сравнению с 8,5% в прошлом году, сообщает газета "Ведомости".

Мишустин также подчеркнул, что, несмотря на санкции недружественных стран, практически все отрасли российской экономики продолжают поступательное движение вперед. Бизнес увеличивает капитальные вложения, хотя жесткая денежно-кредитная политика и высокая стоимость кредитов остаются проблемой. Российские компании в первом квартале увеличили инвестиции в основной капитал на 40% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,5 трлн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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