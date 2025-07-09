Андрей Никитин назначен министром транспорта России

Андрей Никитин был назначен министром транспорта России 8 июля, после того как стало известно о смерти его предшественника. Исполняющим обязанности главы ведомства Никитин стал утром накануне, после отставки Романа Старовойта. В соответствии с процедурой, премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Никитина в Госдуму для утверждения. Никитин встретился с пятью думскими фракциями и выступил на заседании комитета по транспорту, который поддержал его кандидатуру, сообщают "Ведомости".

На встрече с фракциями Никитин обсудил развитие региональных дорог, малой авиации, железнодорожного транспорта и системы высокоскоростных магистралей. Он подчеркнул важность комфорта для пассажиров, включая ветеранов специальной военной операции, и необходимость смотреть на национальные проекты глазами пассажиров и грузоотправителей.

«Именно глазами пассажиров мы должны смотреть на то, как реализуем мы те задачи, которые перед нами ставит наш президент, – заявил кандидат в министры. – Мы должны смотреть на эти национальные проекты глазами нашего народного хозяйства, наших промышленных предприятий, наших грузоотправителей, тех, от кого зависит развитие экономики страны, тех, кто благодаря экспорту нашей продукции помогает нам развивать отношения с дружественными странами».

Депутат Олег Нилов из «Справедливой России» поднял вопросы о тарифах и аренде в аэропортах и вокзалах. «Как говорится, театр начинается с вешалки, – обратился к Никитину Олег Нилов. – Но то же самое можно сказать и про аэропорты, вокзалы. Там все начинается со стоянки, тарифов на парковку, буфетов, цен на воду простую, кофе в кафе».

Депутат поинтересовался, куда же идут деньги от аренды в аэропортах и на вокзалах. Никитин поблагодарил коллег из аэропортов и авиакомпаний за обеспечение пассажиров всем, что положено по правилам, при задержке рейсов. Что же касается частной инфраструктуры, то «здесь у нас инструментов влияния, конечно, поменьше, да», заметил чиновник.

Никитин отметил, что жадность не приводит к хорошему и обещал обсудить это с коллегами. Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал поддержать кандидатуру Никитина, и его поддержали 408 депутатов.

Вопросов о предшественнике Никитина, Старовойте, депутаты не задали. Позже стало известно, что тело Старовойта было найдено в Одинцовском районе, и он, по предварительным данным, застрелился. Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал смерть экс-министра, назвав её трагической и печальной, и отметил, что следствие должно ответить на все вопросы.

Экс-министр, как писали «Ведомости» накануне со ссылкой на источники, мог покончить с собой из-за перспективы уголовного преследования. Показания в рамках своего уголовного дела на него мог дать бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов (был первым заместителем – главой правительства у Старовойта во время работы того главой региона, стал его преемником с мая 2024 г.).