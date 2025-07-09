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Олимпиадники занимают лишь 1,2% бюджетных мест в вузах

Около 83% студентов, поступивших в университеты благодаря победам в олимпиадах, учатся на «отлично» и «хорошо», и 23% из них являются круглыми отличниками. Об этом сообщил глава Российского союза ректоров и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, основываясь на мониторинге успеваемости дипломантов олимпиад. Среди остальных студентов показатели составляют 51% и 11% соответственно, сообщают "Ведомости".

Садовничий отметил, что победители и призеры олимпиад, зачисленные без вступительных испытаний, составляют всего 1,2% от количества бюджетных мест, что в общероссийском масштабе является статистически незначимым. Более 70% поступлений олимпиадников приходится на университеты Москвы и Петербурга.

Как председатель Российского совета олимпиад школьников, Садовничий рассказал, что в олимпиадном движении ежегодно участвуют более 2 млн школьников из всех регионов страны. Он предложил совершенствовать олимпиадное движение, включая возможность участия студентов среднего профессионального образования и расширение участия иностранных граждан.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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