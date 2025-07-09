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Всего 15,8 тыс. вакансий открыто в Иркутской области

В Иркутской области зафиксирован небольшой рост числа вакансий до 15,8 тыс. (на 2% больше по сравнению с маем). Наибольшее количество предложений приходится на рабочие профессии, строительство и производство.

«Лидером по спросу остаются рабочие специальности – 31% от всех вакансий. Строительство и недвижимость занимают второе место с 23% предложений», – сообщают эксперты hh.ru.

Среди растущих направлений выделяются консалтинг (+17%) и управление персоналом (+14%). При этом спрос на специалистов в страховании и IT снизился.

Ранее стало известно, что вахтовый формат трудоустройства удваивает зарплаты востребованных специалистов из Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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